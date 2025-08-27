Professora esfaqueada por aluna em Valparaíso de Goiás dá detalhes do ataque

Uma professora da Escola Municipal Monteiro Lobato, em Valparaíso de Goiás, foi vítima de um ataque por uma aluna de 14 anos, levando cinco facadas que deixaram marcas em seu corpo. O incidente ocorreu após um mal-entendido, quando a estudante insistiu em falar a sós com a professora.



"Ela retirou a faca de dentro da blusa e já começou a me golpear", relatou a educadora. A professora, abalada, decidiu mudar de escola, destacando a vulnerabilidade emocional dos alunos e o desejo de um ambiente mais seguro.



"Que o meu caso seja literalmente um pedido de socorro para toda a nossa classe", afirmou. A jovem está em internação provisória e o caso é acompanhado pelo Conselho Tutelar e a 2ª Delegacia de Polícia local.



