Professores mantêm greve após assembleia e protesto impacta trânsito no centro de Brasília

Os professores realizaram uma assembleia nesta terça-feira (10) e decidiram continuar a greve, complicando o trânsito no centro de Brasília. A decisão ocorreu à espera de novas negociações com o GDF sobre reestruturação de carreira e aumento salarial.



Com a greve completando oito dias, o Ministério Público abriu diálogo entre professores e governo. Após o ato na Funarte, os servidores marcharam até a Praça do Buriti. A polícia militar monitorou o movimento e organizou desvios. Na próxima quarta-feira, um novo protesto será realizado às nove da manhã, unindo professores, enfermeiros e técnicos de enfermagem em frente ao Buriti.



