Programação cultural em Brasília celebra o Dia Internacional da Mulher

Neste fim de semana em Brasília , a celebração do Dia Internacional da Mulher traz diversas atividades. No Sesc do Setor Comercial Sul, de 7 a 9 de março, o Fórum Distrital de Mulheres no Hip Hop discutirá políticas culturais e sociais, com apresentações de música, grafite e dança. No teatro Sesc Newton Rossi, em Ceilândia, o musical Palavra de Mulher terá entrada gratuita com doação de 1 kg de alimento.



A CIA de Cantores Líricos de Brasília apresentará a comédia "Ópera ou Casamento Secreto" no Sesc Gama, sábado e domingo às 19h. Para quem prefere Carnaval, o clube AABB, no Setor de Clubes Sul, recebe o Carnaval do Tchan às 20h30. E a noite de sábado ainda conta com o show ZaS Award, a partir das 21h, com artistas como Só Pra Xamegar, Galã do Piseiro e Nego Rainer; ingressos a partir de R$ 25.



