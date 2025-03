Programação de Carnaval em Brasília: confira shows e eventos para o feriadão

Brasília tem programação especial de Carnaval para os moradores aproveitarem. No estádio Mané Garrincha, ocorre o Carnaval do Mané, apresentando artistas como Zé Neto e Cristiano, Thiago Nascimento e, no domingo (2), Gloria Groove, Pabllo e Valesca Popozuda. Ingressos custam a partir de R$ 89. Para os amantes do rock, a banda Segundo Tempo se apresenta no sábado no UK Music Hall, com ingressos por R$ 25 até as 22h.



No Parque Bosque Sudoeste, acontece o primeiro pet folia dog, com início às 16h, proporcionando diversão e sorteios para os pets. O bloco Pintinho, para crianças, acontece na Esplanada dos Ministérios às 14h. O iate folia agita com atrações como Adriana Samartini e Bloco Eduardo e Mônica, a partir das 18h no sábado e domingo, e às 14h na segunda e terça-feira. Ingressos começam em R$ 70.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!