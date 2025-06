Programação do fim de semana em Brasília reúne literatura, música e culinária

O fim de semana chegou, e o quadro Programe-se traz as melhore dicas para os brasilienses curtirem na capital federal. A Feira do Livro de Brasília acontece no Complexo Cultural da República até 14 de junho, focando em meio ambiente e sustentabilidade. Espera-se 10 mil crianças para atividades interativas. No Centro de Convenções Ulysses Guimarães, o Brasil Origem Week e o Chocolate Festival oferecem cultura e gastronomia.



O premiado ator Milhem Cortaz estreia seu primeiro monólogo "Diário de um Louco" em Brasília , no Teatro Unip, na 913 Sul. O projeto Cartola homenageia o compositor no Centro Cultural Banco do Brasil com entrada gratuita. O arraial Festejo, Meu Brasil Brasileiro será no Complexo Cordel, com música e comidas típicas.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!