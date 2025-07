Programe-se: confira as atrações do Distrito Federal para o fim de semana

O Distrito Federal tem programação cheia para o fim de semana, com eventos para todos os públicos. O Arena Noivas ocorre de sexta a domingo no Parque Estações. Na sexta, das 17h às 22h, e no sábado e domingo, das 12h às 20h.



A Caixa Cultural recebe o festival Kids on the Rocks até domingo, das 9h às 20h, com ingressos a partir de R$ 15. O Festival Bora! acontece no estacionamento 2 do Parque da Cidade, sábado das 9h à meia-noite e domingo das 9h às 21h, com entrada gratuita.



O Festival de Inverno do SESC será no estacionamento 9 do Parque da Cidade, com eventos a partir das 16h, e entrada mediante doação de 1 kg de alimento. Em Ceilândia, o Circo dos Sonhos se apresenta até 24 de agosto, com sessões de terça a sexta às 20h, e sábados e domingos às 15h, 17h30 e 20h. Ingressos a partir de R$ 20.



