Programe-se: confira dicas de atividades para o fim de semana em Brasília

Brasília oferece diversas opções culturais para o fim de semana. O Espaço Cultural Renato Russo apresenta a exposição "Monumento Aleijado", focando em corpo e deficiência, disponível até 10 de agosto.



Oscar Magrini convida todos para a comédia "Troca, Troca", com ingressos a partir de R$ 60. Já o musical "Atração Mortal" aborda questões do ensino médio e será exibido no Teatro da Escola Parque, com sessões às 16h30 e 19h30, no sábado e domingo. Ingressos por R$ 30 meia social.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!