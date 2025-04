Programe-se para o feriado em Brasília: atrações culturais e shows imperdíveis

Neste feriado de aniversário de 65 anos de Brasília, a cidade oferece diversas atrações culturais e musicais. Até domingo, o bosque encantado no Pontão do Lago Sul proporciona experiências sensoriais, com ingressos a R$ 40 ou R$ 20 com doação de alimento; crianças até 7 anos têm entrada gratuita.



A exposição Requiem, no JK Espaço Arte, pode ser visitada até 5 de junho. Shows gratuitos acontecem celebrando a data, com artistas como Wesley Safadão, Fagner, Alceu Valença, Elba Ramalho e Geraldo Azevedo. Na segunda-feira, a rodoviária do Plano Piloto oferece eventos com sorteios de prêmios como uma scooter elétrica. Transporte público será gratuito nesse dia.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!