Proibição de celulares nas escolas públicas do DF tem resultado positivo, segundo autoridades

A proibição do uso de celulares marcou o início do ano letivo nas escolas públicas do Distrito Federal. Apesar de uma resistência inicial, a medida apresentou ampla aceitação, conforme relatado pelo secretário executivo da Secretaria de Educação, Isaías Aparecido da Silva. Essa iniciativa, vigente desde 2008 apenas para fins pedagógicos, agora prevê que alunos guardem seus celulares na mochila durante as aulas. A secretária Hélvia Paranaguá enfatiza a importância do diálogo com as famílias sobre o uso responsável desses dispositivos. A expectativa é de que a transição seja gradual, mas positiva, com a nova cultura sendo incorporada ao ambiente escolar, que deve ser de foco e socialização. Por outro lado, a conscientização dos pais sobre o acompanhamento do que os filhos levam à escola é fundamental para garantir um ambiente seguro.