Projeção em homenagem ao aniversário de Brasília é exibida no Congresso Nacional

Uma projeção em homenagem ao aniversário de Brasília foi exibida no Congresso Nacional. O evento foi adiado devido à decretação de luto oficial, devido à morte do Papa Francisco.



A exibição foi dividida em três eixos: "Entre Vozes e Histórias", destacando figuras importantes da história política; "Entre Eixos e Curvas", com as vias planejadas por Lúcio Costa e obras de Oscar Niemeyer; e "Entre Sorrisos, Povo", que celebra a diversidade e a alegria do povo brasiliense.



