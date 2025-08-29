Logo R7.com
Projeto de lei sobre estacionamento para pessoas com deficiência gera polêmica na CLDF

Proposta garante gratuidade parcial em estacionamentos privados e enfrenta resistência de empresários

DF Record|Do R7

A Câmara Legislativa do Distrito Federal está no centro de uma polêmica silenciosa devido a um projeto de lei que propõe 30 minutos de gratuidade em estacionamentos privados para pessoas com deficiência. O deputado Roberto Negreiros, autor do projeto, está trabalhando para sua aprovação na Comissão de Desenvolvimento Econômico e busca apoio na Comissão de Constituição e Justiça.

Empresários do setor pressionam contra a iniciativa, alegando que os atuais 15 minutos de tolerância são suficientes. No entanto, o projeto, elaborado sob a supervisão dos maiores interessados, visa aumentar a acessibilidade para pessoas com restrição de locomoção, conforme o princípio da igualdade da Constituição Federal.

