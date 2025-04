Projeto prevê até 16 anos de prisão para quem compra equipamentos de energia ou transmissão furtados

O furto de cabos de cobre tem causado preocupação crescente no Distrito Federal. A Polícia Civil apreendeu meia tonelada de cabos furtados em um ferro velho no Guará, onde um gerente e uma adolescente foram presos.



O proprietário do local, já com antecedentes criminais, não foi encontrado. Um projeto de lei que visa aumentar as penas para furtos relacionados a energia elétrica e telefonia está em análise na Câmara dos Deputados.



Em Águas Claras, incidentes de incêndio foram relatados devido a furtos, enquanto no Arapoanga, câmeras registraram dois homens cortando fios durante a madrugada. A proposta legislativa aumenta as penas para receptação e oferece respaldo às empresas afetadas por esses crimes.



