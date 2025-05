Protesto com 950 sapatos espalhado pelo gramado da Esplanada dos Ministérios destaca síndrome rara

Um protesto inusitado ocorreu na Esplanada dos Ministérios, onde 950 sapatos foram espalhados no gramado. Segundo a criadora do ato, isso representava mais de 1,5 milhão de brasileiros afetados pela encefalomielite miálgica, uma síndrome rara e incapacitante caracterizada por fadiga extrema. A ação visava chamar a atenção do governo federal para a necessidade de exames, diagnósticos, tratamentos e políticas públicas específicas para essa condição.



