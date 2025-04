Protetores de animais pedem Justiça para gatos torturados

Um grupo de protetores no Distrito Federal se mobilizou em busca de justiça após o psicólogo Pablo Stuart ser preso preventivamente, suspeito de torturar e matar 20 gatos. Protetores de animais, incluindo Juliana Campos, iniciaram uma investigação após suspeitarem da falta de notícias sobre os gatos adotados por Stuart.



Eles descobriram, através de áudios de uma vizinha, que os gatos, em sua maioria com pelagem tigrada e sem raça definida, eram vítimas de maus-tratos. O protesto foi realizado para lembrar essas vítimas. O único sobrevivente, Joey, está em recuperação após cirurgia. Para ajudar a prevenir casos como este, o governo lançou o sistema Simpatinhas, que registra cães e gatos no país, promovendo o bem-estar animal e combatendo o abandono e maus tratos.



