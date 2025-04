PSB-DF vai definir pré-candidato ao governo para as eleições de 2026 no DF

O Partido Socialista Brasileiro (PSB) do Distrito Federal realizará uma reunião neste sábado (12) para definir o pré-candidato ao Governo do DF em 2026. O evento também abordará a eleição da nova direção do partido, com Rodrigo Dias como favorito à reeleição.



Ricardo Cappelli, atual presidente da Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial e ex-interventor de segurança no DF, é o nome cotado para a pré-candidatura. Em janeiro, Cappelli mudou-se para Sol Nascente (DF) para fortalecer seu contato com a população local, visando aumentar sua relevância política na região.



