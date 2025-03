PT se movimenta para 2026: Erika Kokay ao Senado e novos desafios na oposição

Os primeiros movimentos para as eleições de 2026 no DF mostram uma nova estratégia da oposição. O PT já confirmou Erika Kokay para o Senado e busca protagonismo na disputa pelo governo local. Mas há desafios no caminho, incluindo negociações internas e a possível polarização com a situação. Enquanto isso, o deputado Geraldo Magela busca consolidar sua candidatura ao governo do Distrito Federal, sem o consenso visto em torno de Kokay.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!