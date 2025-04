Quase 40 mil torcedores assistem à final do Candangão BRB 2025 no Mané Garrincha Partida foi decidida nos pênaltis, e o Gama levou o título do Candangão BRB 2025

DF Record|Do R7 31/03/2025 - 21h06 (Atualizado em 31/03/2025 - 21h26 )

