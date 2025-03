Receita do DF apreende mais de R$ 1,5 milhão em mercadorias irregulares

Em uma operação realizada na BR 020, a Receita do Distrito Federal apreendeu mercadorias avaliadas em mais de R$ 1,5 milhão que apresentavam irregularidades fiscais. Entre os itens confiscados estavam 72 mil unidades de bebidas alcoólicas, 1.423 botijões de gás e 4.320 protetores solares, além de outras mercadorias que ainda estão sendo contabilizadas.



Somente a venda irregular dos protetores solares gerou um crédito tributário de R$ 55.500, enquanto as bebidas resultaram em um crédito de quase R$ 227 mil. Segundo o coordenador de fiscalização, o valor aproximado de R$ 800 mil em impostos e multas será aplicado em políticas públicas para o DF, demonstrando o empenho da Receita em coibir a sonegação fiscal.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!