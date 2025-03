Receita do DF apreende R$ 4 milhões em mercadorias irregulares

A Receita do Distrito Federal apreendeu mercadorias avaliadas em cerca de R$ 4 milhões, entre sexta-feira e domingo, em operações nas rodovias BRs 020 e 060. As cargas, que incluíam cosméticos, fumo, materiais eletrônicos e baterias automotivas, apresentavam irregularidades fiscais, como ausência de documentação ou informações inverídicas sobre preço e quantidade. Em outra operação em janeiro, foram confiscadas cargas no valor de R$ 334 milhões, incluindo toneladas de açúcar e carne de charque. A fiscalização é contínua, abrangendo caminhões, transportadoras, aeroportos e empresas por meio de monitoramento contábil.



