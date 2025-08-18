Receita Federal apreende 194 canetas emagrecedoras no aeroporto de Brasília

A Receita Federal apreendeu 194 canetas emagrecedoras no aeroporto de Brasília, avaliadas em R$ 500 mil. O material estava com um passageiro vindo de Boa Vista que não apresentou notas fiscais ou receitas médicas. A Polícia Federal autuou o passageiro por contrabando.



Há suspeita de que as canetas tenham vindo de Londres para revenda no Brasil. Além de precisarem de receita médica, tais canetas estavam mal armazenadas, o que levanta dúvidas sobre sua autenticidade e segurança. Há riscos de falsificação e efeitos adversos, como perda de visão, segundo alerta recente da Anvisa.



