RECORD nas Cidades celebrará aniversário da Cidade Estrutural neste sábado

A primeira edição do ano do Record nas Cidades acontecerá na Estrutural neste sábado (25) para comemorar o aniversário da região. O time da RECORD Brasília estará em peso para comandar o evento, que reúne apresentações musicais, sorteios de prêmio e prestação de serviços à população. O administrador da região, Alceu Prestes de Mattos destacou a importância desta iniciativa para a comunidade, oferecendo diversas atrações. O evento ocorrerá em frente à administração regional da Estrutural, com participação aberta a todos.