Região de Santa Luzia, na Estrutural (DF), recebe investimento de R$ 110 milhões

O GDF (Governo do Distrito Federal), em parceria com a Caesb (Companhia Ambiental de Saneamento do Distrito Federal) e o Ministério das Cidades, firmou um contrato de R$ 110 milhões para obras em Santa Luzia, na Cidade Estrutural. O projeto abrange urbanização, abastecimento de água, esgoto, drenagem urbana e pavimentação.



Serão asfaltados 5 km de ruas e pavimentados 10 km com blocos, além da criação de 10 km de redes de drenagem e quatro bacias de detenção. O abastecimento de água será ampliado com 27 km de redes e 4.155 novas instalações.



Prevista para conclusão em 24 meses, a obra visa transformar a vida de mais de 25 mil pessoas, saindo da linha de extrema pobreza. Este é o primeiro contrato do novo PAC (Programa de Aceleração do Crescimento) voltado ao setor público no programa saneamento para todos.







