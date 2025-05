Regras para Cirurgia Bariátrica no Brasil são atualizadas; saiba o que muda

Vanderleia Santos, de 31 anos, enfrenta desafios diários devido ao peso de 174 quilos. Ela está no aguardo de uma cirurgia bariátrica pelo governo, após passar por diversas avaliações médicas. No Distrito Federal, a unidade pública de cirurgia bariátrica oferece suporte a pessoas com obesidade mórbida.



As novas regras do Conselho Federal de Medicina reduzem a idade mínima para cirurgia bariátrica para 14 anos e ampliam os critérios relacionados ao IMC e outras condições, como doença renal crônica e apneia do sono grave.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!