Renova DF forma 1.148 estudantes e amplia vagas em 2025

O programa Renova DF formou 1.148 estudantes em cerimônia de formatura, marcando o encerramento do primeiro ciclo de 2025. Durante três meses, os participantes contribuíram para a recuperação de 91 equipamentos públicos em 14 regiões administrativas do Distrito Federal. Em discurso, o governador Ibaneis Rocha anunciou a ampliação das vagas para o próximo ciclo, aumentando de 1.500 para 2.500 oportunidades.



O Renova DF, executado em parceria com o Senai-DF, oferece cursos de iniciação na construção civil e manutenção urbana. "Esse é um programa que tem renovado não só os aparelhos das nossas cidades, melhorando a qualidade de vida da população, mas tem renovado a esperança de cada um desses alunos," destacou Ibaneis. O programa beneficia moradores de rua, refugiados e vítimas de violência, fornecendo novas expectativas profissionais e educativas.



