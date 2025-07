Residencial com 6.000 unidades habitacionais no Recanto das Emas é anunciado

O governador Ibaneis Rocha lançou o residencial Superquadras Recanto, com 6.000 unidades habitacionais para famílias com renda de até 12 salários mínimos. Os imóveis, que devem ser entregues até o final do próximo ano, são para participantes do programa Minha Casa Minha Vida que ganham até 12 salários mínimos.



Em outro compromisso, o governador participou de uma homenagem aos atletas do Distrito Federal que competiram nos Jogos Mundiais de Policiais e Bombeiros nos Estados Unidos, onde o Brasil ficou em segundo lugar.



