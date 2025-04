Revelação no sertanejo, Lucas Camaro é considerado sucessor de Cristiano Araújo

O cantor sertanejo Lucas Camaro, de 36 anos, está sendo considerado o sucessor de Cristiano Araújo por seu carisma e voz marcante. O artista iniciou sua carreira musical inspirado por sua avó e acumula mais de 80 mil seguidores nas redes sociais. Recentemente, ele gravou o clipe da música "História a Dois" em Sobradinho, no Distrito Federal. Lucas será uma das atrações do evento Record nas Cidades em 21 de abril na celebração do aniversário de Brasília.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!