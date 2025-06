Riscos em trilhas de aventura: alerta após morte de brasileira na Indonésia

A morte da brasileira Juliana Marins durante uma expedição na Indonésia levantou um alerta sobre os riscos em trilhas de aventura. Ela foi encontrada após cair de um penhasco em uma área de difícil acesso. O governo indonésio anunciou que revisará as regras para esse tipo de turismo.



Especialistas, como Jorge, guia de turismo de aventura, destacam a importância de turistas buscarem informações detalhadas sobre os locais visitados e de guias apresentarem planos de emergência. “Meu turista não pode chegar na atividade sem saber o que vai acontecer. Antes, tem que ter aquele planejamento, você tem que informar tudo o que pode acontecer”, afirma Jorge.



No Brasil, além de guias precisarem ter registro no Ministério do Turismo, empresas devem garantir a segurança dos visitantes conforme o Código de Defesa do Consumidor. Elas podem ser responsabilizadas por negligência caso falhem em informar sobre riscos potenciais, como relatado por uma advogada em relação a um incidente na Chapada dos Veadeiros. Informações apropriadas são cruciais para prever riscos e garantir a segurança dos turistas.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!