Rodoviária combate comércio ilegal com estacionamento pago e renova contratos com lojistas

A concessionária responsável pela gestão da Rodoviária do Plano Piloto avança nas negociações com os antigos lojistas e traz novidades no modelo de operação. A implantação do estacionamento pago ajudou a enfraquecer o comércio ilegal, já que os veículos antes usados como depósitos por ambulantes deixaram de ser viáveis.



Com a remoção dos camelôs, lojistas tradicionais voltaram a investir no espaço e contratos com estabelecimentos populares, como pastelarias, lojas de bijuterias, calçados, açaí e livrarias, já foram firmados.



A modernização também chega com novos painéis de informação semelhantes aos usados em aeroportos, com horários de embarque em tempo real. A medida faz parte do plano do GDF para transformar a rodoviária em um ambiente mais organizado, seguro e funcional para todos.



