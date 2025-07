Rodoviária do Plano Piloto tem melhorias após um mês da nova gestão

Um mês após um consórcio assumir a administração da rodoviária do Plano Piloto, melhorias são notáveis. As 12 escadas rolantes estão em funcionamento e 50 telões de LED foram instalados para informar itinerários em tempo real.



O contrato de 20 anos prevê investimento de R$ 120 milhões no local. Outro avanço é a sala multisensorial voltada para crianças autistas. A partir do dia 5, a cobrança do estacionamento começará de forma gradual, conforme informou a nova administração. Além disso, o centro de controle operacional, interligado ao sistema de segurança pública, reforça a segurança para os usuários.



