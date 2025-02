Roubos de veículos no Distrito Federal caem 20% em 2024 com ações conjuntas de segurança

O Distrito Federal registrou uma redução de mais de 20% nos roubos de veículos entre 2023 e 2024, com 1.018 ocorrências frente a 1.290 no ano anterior. A diminuição reflete o trabalho conjunto da Secretaria de Segurança Pública com a Polícia Civil e Militar, destacando o policiamento ostensivo e o monitoramento por câmeras em quase todas as regiões administrativas. Ceilândia, Samambaia e Taguatinga são as áreas com mais casos. Homens representam 68% das vítimas, e as recomendações para evitar roubos incluem atenção redobrada ao estacionar e prontidão ao entrar no carro. O uso de tecnologia para identificação de grupos criminosos tem contribuído para tornar Brasília cada vez mais segura.