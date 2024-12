Saiba o que fazer com passagens e pacotes cancelados por companhias aéreas

É comum ter passagens e pacotes cancelados de última hora por diversos motivos, como condições climáticas que impedem voos, problemas com horários, aeronaves atrasadas, entre outros. Nesses casos, existe uma série de direitos que o consumidor pode recorrer para não ter a viagem e o dinheiro perdido.



Segundo o especialista em direito do consumidor Gabriel José Victor, em situações de cancelamentos de voos ou passagens, o Código de Defesa do Consumidor diz que o cliente pode ser realocado para outra aeronave, até mesmo em outra companhia aérea. Ele aponta que o consumidor também pode exigir o reembolso integral do valor da passagem.



Em casos de atraso, após uma hora, o cliente tem direito a comunicação gratuita, após duas horas, a companhia deve fornecer alimentação, após quatro horas ou mais, a empresa deve custear a hospedagem e o deslocamento dos passageiros. Além disso, o consumidor pode exigir o pagamento dos custos adicionais e requerer ressarcimento por danos morais na justiça.