Saúde ocular garante qualidade de vida e é uma área que investe em tecnologia e inovação

O Dr. Leonardo Carvalho, diretor de relacionamento do Hospital de Olhos em Brasília, destacou em entrevista ao Podcast Mercado em Movimento, que 80% dos casos de cegueira podem ser evitados com prevenção e cirurgia de catarata. Ele observou que o aumento na expectativa de vida tem levado a um maior número de cirurgias.



Em Brasília, o hospital é referência, ocupando 7 mil metros quadrados dedicados à oftalmologia. Dr. Leonardo ressaltou a importância do autocuidado e acompanhamento regular para prevenir complicações, especialmente para pessoas a partir dos 40 anos.



