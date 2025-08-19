Seca no Distrito Federal: crianças e idosos precisam de mais atenção

A seca no Distrito Federal tem agravado problemas de saúde, como tosse seca e pele ressecada. No dia 5 deste mês, registrou-se a umidade mais baixa do ano, intensificando queimadas, como na região do Mangueiral. A Organização Mundial da Saúde considera 60% de umidade ideal para o bem-estar. No entanto, o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) alerta que a umidade no estado pode cair entre 20% e 12%, elevando os riscos de incêndios e problemas respiratórios, principalmente para crianças e idosos. Umidificadores e cuidados como uso de soro fisiológico e inalações são essenciais durante esta estação seca.



