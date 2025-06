Secretaria de Saúde do DF deve visitar granjas para orientar sobre gripe aviária

A Secretaria de Saúde do Distrito Federal planeja visitar granjas para orientar profissionais e trabalhadores sobre a gripe aviária. A ação pretende desenvolver estratégias de educação e saúde, além da capacitação e conscientização dos riscos enfrentados pelos trabalhadores. Essa iniciativa será realizada em parceria com a Secretaria de Agricultura. O cronograma das visitas ainda não foi definido.



