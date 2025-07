Secretaria de Segurança Pública inicia pesquisa sobre crimes e sensação de segurança

A Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal começou uma pesquisa para ouvir cerca de 20 mil pessoas sobre crimes e a sensação de segurança em 370 micro-regiões. Os 60 pesquisadores, que poderão aumentar para 120, estarão identificados com camisetas brancas e crachás com QR Code para verificação.



O subsecretário George Couto destacou que a pesquisa abordará temas como violência contra a mulher e fraudes, além de trazer novas abordagens sobre desaparecimentos no Distrito Federal. Os resultados são aguardados para janeiro do próximo ano.



