Secretário de Segurança cobra agilidade em apuração de abordagem policial na Asa Norte (DF)

A investigação sobre a suposta abordagem policial violenta na Asa Norte (DF) está em andamento. O secretário de Segurança Pública do DF, Sandro Avelar, falou com exclusividade sobre a prioridade dada ao caso e a expectativa de uma resposta em até 10 dias.



O depoimento de uma testemunha presente na cena é considerado chave para esclarecer o incidente. Imagens da colisão e relatos de testemunhas estão sendo analisados para garantir transparência e integridade nos protocolos policiais.



