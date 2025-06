Secretários do DF desembarcaram em Brasília nesta sexta-feira após conflitos em Israel

Secretários do governo do Distrito Federal que estavam em Tel Aviv chegaram a Brasília na tarde desta sexta-feira (20). Parte de uma comitiva convidada pelo governo de Israel para reuniões, o grupo enfrentou o início de um conflito entre Israel e o Irã durante a estadia.



Ana Marra, secretária de Desenvolvimento Social, expressou alívio ao retornar. Os secretários tiveram que ir à Jordânia devido ao fechamento do espaço aéreo israelense. Catorze dos 27 integrantes do grupo já estão no Brasil, e mais 14 são esperados no sábado.



