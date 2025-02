Segurança pública se preocupa com aumento de crimes envolvendo moradores em situação de rua

No Distrito Federal, o aumento dos crimes envolvendo moradores em situação de rua preocupa autoridades. Relatório da polícia aponta crescimento dos homicídios entre essa população. Segundo comerciantes, há um aumento em assaltos e furtos nas áreas dos acampamentos. Um estudo indica que a população em situação de rua cresceu 8% em um ano. O secretário de Segurança Pública do DF, Sandro Avelar, expressou preocupação sobre a proibição de remoções compulsórias, afirmando que serve de cortina de fumaça para criminosos. Casos violentos, como o da senhora atacada na Asa Norte, evidenciam a urgência de rever essa decisão.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!