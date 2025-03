Seleção Brasileira treina em Brasília antes de enfrentar a Colômbia

A seleção brasileira realizou seu primeiro treino no estádio do Bezerrão, no Gama, como parte dos preparativos para enfrentar a Colômbia na quinta-feira, pelas eliminatórias da Copa do Mundo. Atualmente, o Brasil está em quinto lugar, enquanto a Colômbia ocupa a quarta posição. Após este confronto, a seleção enfrentará a Argentina em Buenos Aires na próxima terça-feira. Destaca-se que, se vencer ambos os jogos, o Brasil pode subir para o segundo lugar na classificação. No entanto, uma derrota pode fazer o time cair para a sétima posição, sendo que apenas os cinco primeiros garantem vaga direta na Copa. Quatro jogadores que atuam na Europa ainda não se juntaram ao time, mas estão previstos para treinar amanhã no Bezerrão. Dorival Jr., técnico da seleção, mantém-se confiante na melhoria da equipe, que busca se recuperar de dois empates recentes. A torcida também demonstra otimismo em relação ao desempenho da seleção.



