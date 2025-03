Seleção brasileira visita gramado do Mané Garrincha e Hospital da Criança, no DF

A seleção brasileira realizou reconhecimento do gramado no estádio Mané Garrincha, após treinos no Bezerrão. Sob a liderança do técnico Dorival Júnior, a equipe busca melhorar o desempenho nas eliminatórias para a Copa do Mundo. A Colômbia, adversária desta quinta-feira (20), está à frente do Brasil na tabela, com 19 pontos contra 18 do Brasil. Com duas vitórias seguidas, o Brasil pode alcançar a segunda posição. Nesta quarta-feira (19), jogadores, incluindo o mascote Canarinho e a primeira-dama do Distrito Federal, Maiara Rocha, visitaram o Hospital da Criança, levando brindes e alegria às crianças e adolescentes em tratamento. As atividades visam inspirar a equipe para o jogo importante, que pode trazer chuvas para Brasília .



