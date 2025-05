Senado aprova emenda para acabar com reeleição de prefeitos, governadores e presidentes da República

A Comissão de Constituição e Justiça do Senado aprovou uma proposta de emenda à Constituição que extingue a reeleição para prefeitos, governadores e presidente da República. A proposta amplia a duração dos mandatos e unifica as eleições municipais, estaduais e nacionais a partir de 2034.



Reduz o mandato dos senadores de 8 para 5 anos. Governadores e presidentes poderão se candidatar à reeleição pela última vez em 2030; prefeitos terão proibição nas eleições de 2028. O texto seguirá ao plenário do Senado.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!