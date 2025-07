Servidor do IBGE morto em incêndio no DF, Valmir de Souza, é enterrado nesta quarta-feira

Na reserva 251, entre Santa Maria e São Sebastião,no DF, dois servidores do IBGE faleceram em um incêndio florestal. Valmir de Souza e Silva, de 65 anos, foi enterrado nesta quarta-feira (30) na Cidade Ocidental (GO), onde morava em um território quilombola. Ele era servidor do IBGE desde 1981.



Manoel José de Souza Neto, também de 65 anos e funcionário desde 1982, faleceu na mesma ocorrência. Amigos e familiares destacaram o legado de ambos como "guerreiros". A polícia investiga a possibilidade de queimada criminosa na região. O IBGE declarou luto oficial por três dias.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!