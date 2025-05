Servidora da Câmara Legislativa do DF é investigada por desvios no teletrabalho

Uma servidora da Câmara Legislativa do Distrito Federal e vereadora em Lagoa Grande (MG) é investigada sobre o caso de possíveis desvios no teletrabalho. Raquel Matos recebe mais de R$ 30 mil reais acumulando salários das duas funções.



Ela alegou que seu trabalho está amparado pela legislação, apresentando um documento que confirma a acumulação de função.



No entanto, não forneceu registros completos de seu trabalho remoto. O deputado Wellington Luiz, presidente da Câmara Legislativa, anunciou a investigação para ver a possibilidade de encerrar o home office após as apurações.



