Servidores públicos do GDF questionam decisão de cumprir à risca o fim do home office

A decisão do GDF de proibir o trabalho em home office gerou críticas entre servidores da Secretaria de Educação, registradas na ouvidoria. As queixas incluem falta de vagas de estacionamento e condições de trabalho. Segundo fontes, alguns servidores optaram por licenças e férias para evitar o retorno presencial.



A ordem foi reforçada pelo secretário da Casa Civil, Gustavo Rocha. O secretário executivo Isaías Aparecido afirmou que a legislação é prioridade e o home office foi proibido na pasta. A medida visa evitar abusos, como uso do teletrabalho para atividades não autorizadas.



