Spas e clínicas movimentam R$ 350 milhões por mês no Distrito Federal

O Brasil é o quarto país com maior índice de estresse, com 42% dos brasileiros relatando episódios que afetaram suas rotinas. Isso explica o número de spas e clínicas presentes no Distrito Federal. Além disso, desde a pandemia, o cuidado com estética e bem-estar deixou de ser luxo e tornou-se essencial para o equilíbrio emocional das pessoas. Dessa forma, o setor movimenta, por mês, R$ 350 milhões, com expectativa de crescimento de 8% ao ano.



Os spas oferecem tratamentos como massagens terapêuticas e experiências relaxantes, utilizando óleos que possuem propriedades calmantes. Clientes, como o atleta olímpico Glauber Silva, destacam o ambiente acolhedor e a importância dos serviços para a saúde emocional.