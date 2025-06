STF decide responsabilizar redes sociais por conteúdo ofensivo

O Supremo Tribunal Federal formou maioria com 6 votos a 1 a favor de responsabilizar as redes sociais por conteúdo ofensivo sem necessidade de ordem judicial. Os ministros Gilmar Mendes e Cristiano Zanin acompanharam o voto do ministro Flávio Dino.



A decisão afeta a interpretação do artigo 19 do marco civil da internet. Além disso, o Ministério da Justiça declarou que menores de 16 anos não são recomendados para usar o Instagram.



