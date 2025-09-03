STF inicia julgamento de Bolsonaro e outros sete réus por tentativa de golpe

O Supremo Tribunal Federal começou o julgamento de Jair Bolsonaro e sete outros réus por tentativa de golpe de Estado. A sessão iniciou às 9h com o ministro Alexandre de Moraes lendo o relatório que resume a ação penal sobre o incidente após as eleições de 2022.



Durante a tarde, ocorreram sustentações orais das defesas, incluindo as de Mauro Cid, que criticou a investigação da Polícia Federal, e de Alexandre Ramagem, que contestou a falta de provas. A sessão foi suspensa antes das 18h e será retomada nesta quarta-feira (3), com advogados de outros réus ainda a serem ouvidos. O julgamento pode se estender por oito sessões e as penas podem ultrapassar 30 anos de prisão.



