SUS aplica, pela primeira vez, remédio de R$ 7 milhões em criança com AME

Em um marco histórico, crianças com atrofia muscular espinhal passam a receber o medicamento Zolgensma gratuitamente pelo SUS (Sistema Único de Saúde), graças a uma parceria com a farmacêutica. O tratamento, que tem um custo estimado de R$ 7 milhões por dose, é oferecido no Hospital da Criança de Brasília , a primeira unidade do SUS a disponibilizar este tipo de tratamento.



Na última quarta-feira (14), duas crianças foram beneficiadas, uma em Recife e outra em Brasília. A pediatra responsável destacou a importância do diagnóstico precoce e do tratamento antes de aparecerem os sintomas da doença atinge um a cada 10 mil recém-nascidos no Brasil.



O modelo de pagamento prevê que o governo pagará o valor total do tratamento apenas se os resultados forem positivos, e a expectativa é tratar 137 bebês em dois anos. A mãe de uma das crianças tratadas expressou alívio e esperança por um futuro melhor para sua filha.



