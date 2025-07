Tarifas dos EUA sobre exportações brasileiras acendem alerta entre consumidores

As novas tarifas dos Estados Unidos, que incluem uma taxa de 50% sobre exportações brasileiras, entrarão em vigor na sexta-feira, dia 1. O governo brasileiro está apreensivo, e setores como o mel do Piauí e a produção de madeira no Paraná e Santa Catarina já enfrentam dificuldades. "Não tem como não preocupar nessa guerra", destacam consumidores e empresários.



Economistas alertam que, embora os consumidores possam ver preços mais baixos em produtos perecíveis, como carne e café, isso pode resultar em demissões e redução de produção entre exportadores.



