Taser 10: PRF vai ser a primeira a usar o novo equipamento de contenção

A Polícia Rodoviária Federal do Distrito Federal iniciou o uso do Taser 10, um dispositivo de contenção adquirido nos Estados Unidos. O treinamento ocorre no comando de operações e envolve 13 policiais que participam da simulação prática após uma fase EAD obrigatória.



A instituição é a primeira no Brasil a utilizar esse equipamento. Um agente com mais de dez anos na corporação destacou que o equipamento proporciona abordagens mais seguras e menos letais, comparada ao uso de armas de fogo. Em abril deste ano, uma turma exclusiva foi formada por 16 policiais mulheres.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!